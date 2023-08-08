«2,5-3 миллиона за концерт»: Григорий Лепс лишился огромных гонораров

Певец Григорий Лепс потерял миллионы рублей, а также часть аудитории из-за отмененных концертов в Кыргызстане и Узбекистане. Об этом рассказал продюсер Леонид Дзюник. По его словам, теперь в ближайшее время за границей артисту будут точно не рады.

Специалист отметил, что все звезды боятся отмены выступлений, так как это оставляет огромный след на репутации. В случае Лепса, зарабатывать на иностранных поклонниках он не сможет примерно 2-2,5 года. Это связано с тем, что публика крайне злопамятна и сохраняет недовольство.

Кроме того, Дзюник назвал сумму, которую потерял Григорий из-за случившегося. По его мнению, все это сильно ударит по кошельку певца, так как гонорары у него весьма немаленькие. Так, за один концерт он может зарабатывать 2,5-3 миллиона рублей.

«Не очень приятный факт для его гастрольных туров. Если брать на рубли - 2,5-3 миллиона за концерт», - цитирует слова продюсера издание BLITZ+.

Ранее Григорий Лепс рассказал, что начал встречаться с девушкой на 20 лет младше него самого. При этом Анну Шаплыкову, с которой развелся не так давно, он продолжает называть своей женой и поддерживать с ней хорошие отношения.