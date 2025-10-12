«Я ей оставлю имущество»: Прохор Шаляпин заявил, что ищет молодую невесту

Прохор Шаляпин теперь ищет молодую невесту. Шоумен признался, что теперь мечтает найти возлюбленную младше него.

Артист, которого долгое время называли «любимцем зрелых дам», подчеркнул, что все прошлые истории сложно назвать осознанным выбором.

«Я многое пережил и понял, что для серьезной жизни нужна другая энергия. Мне хочется рядом видеть молодую, жизнерадостную женщину, которая сможет не только вдохновлять, но и заботиться обо мне», — признался Прохор в подкасте на YouTube-канале Kiss.

Несмотря на то, что артист до сих пор поддерживает дружеские отношения со многими зрелыми женщинами, он не скрывает, что хочет перемен. Артист также добавил, что его взгляд на будущее прагматичен. В старости он хотел бы видеть рядом с собой супругу, которая сможет позаботиться о нем

«Честно признаюсь, мне нужна молодая, энергичная, которая будет понимать, что я ей оставляю имущество, не обделяю, а она за мной ухаживает. Если мы будем вдвоем лежать на кровати полумертвые, какой прок от этого будет? Молоденькую хочу себе в старости, если дотяну», — рассуждает шоумен.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин раскрыл имя девушки, от которой хотел бы детей.