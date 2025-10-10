«Я для нее уже старый»: Прохор Шаляпин раскрыл имя девушки, от которой хотел бы детей

Шоумен Прохор Шаляпин неожиданно признался в симпатии к ведущей шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко. При этом он с грустью констатировал, что уже старый для 30-летней артистки.

«Химия какая-то», - разоткровенничался Прохор в подкасте «Kiss Знакомства».

41-летний шоумен с иронией отметил, что его даже не смущает возраст Олеси. Ведь ранее он проявлял интерес только к дамам постарше.

«Мне кажется, у нас были бы замечательные дети, я бы терпел все ее капризы», - заверил Прохор.

При этом он сразу же подчеркнул, что ни на что не претендует, так как у Олеси уже есть возлюбленный.

«Да и я для нее уже старый», - заключил Шаляпин.

Ранее Олеся Иванченко ответила на подозрения в романе с Тимати. По словам артистки, между ними действительно возникла химия на съемках шоу «Натальная карта», но через 20 минут после записи роман завершился.