«Я ей очень благодарна»: кто воспитывает ребенка дочери Славы

Дочь певицы Славы рассказала о том, кто воспитывает ее ребенка. Напомним, что девушка родила первенца 5 месяцев назад. Артистка была невероятно счастлива, что стала бабушкой.

В интервью mk.ru звездная наследница Саша призналась, что чувствует себя замечательно в роли мамы. Сейчас ей с ребенком помогает большая семья – бабушки и дедушки. Но в будущем родители хотят найти няню, хотя на данный момент девушка сама со всем справляется.

«Муж очень помогает, проводит время с малышом. Это большое подспорье, например, когда я устаю. Он мне сказал, что ему очень важно принимать в этом участие», – рассказала Саша.

Несмотря на свой плотный рабочий график, певица тоже помогает с малышом. Наследница призналась, что они жили у матери, когда сын только появился на свет.

«Это было очень круто. Она от него не отходила. Я ей очень благодарна за это», – добавила девушка.

Что касается певческой карьеры, то дочь Славы пока оставила ее на неопределенный срок.

Ранее мы писали о том, что у исполнительницы кроме радостей, есть еще и хлопоты. Недавно она оказалась в центре скандала из-за выяснений отношений с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Скандал уже дошел до судебных разбирательств. Часть жертв подала коллективный иск в суд. Адвокат Елена Сенина создала инициативную группу, в которую объединила всех пострадавших. По ее словам, звезды просто так сдаваться тоже не намерены.

Славу поддержала ее коллега Любовь Успенская. Они решили вместе выступить с концертом, посвященным жертвам Хайдарова.