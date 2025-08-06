Роза Сябитова посоветовала Паулине Андреевой 1,5 года не вступать в отношения

Телесваха Роза Сябитова дала совет актрисе Паулине Андреевой после ее развода с режиссером Федором Бондарчуком. Она считает, что звезде полтора года не нужно вступать в отношения.

Мнение ведущей приводит Газета.Ru.

«Я бы вообще рекомендовала ей пока просто передохнуть, как минимум полтора года, прийти в себя от этих отношений [с Федором Бондарчуком], сделать определенные выводы», - размышляет Сябитова.

Она считает, что не стоит сразу кидаться и искать другого. Сябитова готова найти для актрисы подходящего мужчину, но потребуется личная беседа с Паулиной. Актриса должна рассказать свой запрос, чтобы было понятно, какой мужчина сделает ее счастливой.

Напомним, Андреева и Бондарчук официально развелись в марте 2025 года. Брак просуществовал с 2019 года.

Ранее инсайдер рассказал, что Бондарчук пытается вернуть жену.