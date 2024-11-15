«Я его видел на трехколесном велосипеде»: Добровинский высказался о розыске Киркорова из-за штрафов

Адвокат Александр Добровинский заявил, что певец Филипп Киркоров никогда не садился за руль автомобиля. Так он прокомментировал 360.ru информацию о том, что артиста объявили в розыск из-за неоплаченных штрафов на сумму 24 тыс. рублей.

15 ноября в СМИ появилась новость о том, что Филипп Киркоров не оплатил штрафы и объявлен в розыск. Представляющий интересы певца адвокат Добровинский предположил, что это были шутки журналистов.

Он опроверг данные о том, что Киркорова объявили в розыск.

«Что не в розыске, это 100%. А что его искать? Поет человек и поет», – заявил юрист.

Как сообщал Telegram-канала Shot, исполнитель хита «Зайка моя» накопил более чем 30 штрафов за нарушения правил дорожного движения на Rolls-Royce. Но по словам Добровинского, Филипп ни разу не садился за руль.

«Последний раз я его видел на трехколесном велосипеде, но за это штрафы не дают», – пошутил мужчина.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров погасил штрафы после публикации информации в СМИ. Он выплатил 24 тысячи рублей.