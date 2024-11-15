Филипп Киркоров оплатил 31 штраф на 24 тыс. рублей после объявления в розыск

Певец Филипп Киркоров узнав, что его объявили в розыск из-за неоплаченных штрафов, решил быстро погасить их. Спустя пару часов после публикации новостей артист закрыл все долги на сумму 24 тысячи рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, с декабря 2023 года Филипп 31 раз нарушил правила дорожного движения на своем Rolls-Royce. Штрафы приходили за превышение скорости и парковку в неположенных местах. Однако оплачивать их певец не спешил, поэтому судебные приставы объявили его в розыск.

Утром 15 ноября Киркоров быстро исправил свою ошибку и разом погасил задолженность. При этом никаких комментариев по этому поводу он не дал.

К слову, Филипп Киркоров довольно часто попадает в различные скандалы. Один из самых громких произошел почти год назад. Тогда певец пришел на «голую» вечеринку блогерши Насти Ивлеевой и из-за этого был отменен на российском ТВ. Чтобы восстановить репутацию, ему пришлось съездить в ДНР и записать публичное извинение.

После произошедшего Киркоров разорвал общение с Ивлеевой. Он до сих пор обижен на нее за то, что с ним случилось. По его словам, блогерша даже не извинилась перед ним.

Ранее Настя Ивлеева ответила на претензии Филиппа Киркорова.