«Я его спроектировал»: Киркоров заявил, что всеми делами по дому занимается сам

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что не держит в доме прислугу. По словам певца, он является самостоятельным человеком, может прибить гвоздь и даже лично провел систему «Умный дом». Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Артист отметил, что сделал в своей новой квартире систему «Умный дом». Ему даже никто не помогал.

«Свой „Умный дом“ я еще не проверял, но я его спроектировал. Я вообще по специальности конструктор. Рисовал, чертил схемы. Геометрия у меня в школе была, я же золотой медалист. Сейчас подключаю непосредственно. Шторы, он например, открывает», — поделился исполнитель.

Киркоров признался, что ему бы подошла профессия учителя. По его мнению, он вообще не должен был быть связан с искусством. Филипп предположил, что сейчас в какой-то степени тоже учит других.

Кроме того, поп-король пояснил, что является самостоятельным человеком, который может решить большинство проблем без помощи других. Киркоров рассказал, что у него в доме нет прислуги.