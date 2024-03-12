«Я его солью с этого шоу»: Киркоров намекнул на конфликт с Давой

56-летний певец Филипп Киркоров пригрозил Даве вылетом из шоу «Маска» на НТВ. Об этом стало известно в последнем выпуске «Маски».

В недавнем выпуске передачи певица Валерия предположила, что в костюме Акулы скрывается Дава. Она сделала такой вывод, поскольку участник хорошо танцует и находится в хорошей форме.

«Танцующий, в хорошей форме, все время в движении и восхваляющий свою фигуру. Мне кажется, там Дава, ребят», — заявила артистка.

Филипп Киркоров одним из первых отреагировал на слова коллеги. Певец сообщил, что если Валерия окажется права, то он сольет Даву с этого шоу.

«Тогда я его первый солью с этого шоу», — внезапно высказался Филипп.

Коллеги сразу же поинтересовались у Киркорова, что произошло между ним и Давой, с которым они были близки. Филипп не стал раскрывать тайну. Вместо этого он намекнул на конфликт с экс-возлюбленным Ольги Бузовой.

«Он знает, за что», — лаконично ответил артист.

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