«Я его прямо совратила»: Варнава рассказала о Хрусталеве

Екатерина Варнава уже около десяти лет назад рассталась с Дмитрием Хрусталевым, но поклонники до сих под с ажиотажем обсуждают их взаимоотношения. На днях юмористка раскрыла секрет.

В шоу «Позавчерашние новости» Варнава вспомнила, что ее мать всегда с трепетом относилась к Хрусталеву. Как-то раз он подарил ей мобильный телефон Nokia 8800, которым она до сих пор пользуется. Мать даже три раза отказалась от айфонов, которые ей хотела подарить Варнава.

В ходе разговора с Машей Миногаровой Варнава обсудила романтические отношения Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Актриса отметила, что они похожи на ее с Хрусталевым. Она тоже выглядела выше и крупнее своего возлюбленного.

«Она достаточно крупная женщина. Это как я и Хрусталев. Я его прямо совратила… Мне кажется, она также. Взяла нахрапом», — пояснила она.

Также Варнава отметила, что мать сыграла определеную роль в ее отношениях с Хрусталевым. Сейчас между знаменитостями хорошие взаимоотношения, они вместе работают на некоторых проектах.

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