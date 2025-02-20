«Я его пригласила»: Анастасия Волочкова рассказала, почему отца Ариадны не будет на свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что пригласила бывшего мужа Игоря Вдовина на свадьбу дочери Ариадны. Она пояснила, что его не будет на торжестве из-за жены, телеведущей Елены Николаевой.

«Я его пригласила его через Ариадну. Правда, я думаю, что будет какая-то ситуация вмешательства со стороны жены моего бывшего мужа. Мне сказали, что она против этой свадьбы, хотя Ариша не ее дочь. Поэтому он не сможет присутствовать на этом празднике. Но вы знаете, это будет наш с Аришей праздник, и я даже этому очень рада. А там пусть они уже в Москве или где-то дома посидят в семейном кругу и отметят это событие», — поделилась Анастасия с mk.ru.

По словам балерины, провести банкет в Санкт-Петербурге предложила сама Ариадна. Девушка сообщила об этом матери, когда пришла с женихом Никитой в ресторан на ее день рождения в конце января.

При этом она добавила, что Ариадна сначала отказалась от излишеств и попросила организовать скромную свадьбу, примерно на 30 гостей. Анастасия сама приняла решение, что не собирается экономить на дочери и сделает свадьбу не хуже, чем была у нее самой.

«Знаете, меня не удивил тот факт, что она захотела отметить по-королевски», — отметила Волочкова.

Кроме того, экс-прима Большого театра призналась, что еще не знакома с родителями будущего зятя. Она даже не знает, чем он зарабатывает на жизнь.

Напомним, бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин женился на Елене Николаевой. Пара воспитывает двух маленьких сыновей. Ариадна долгое время жила с отцом.

Ранее Елена Николаева намекнула, что Анастасия Волочкова, мечтающая устроить королевскую свадьбу для единственной наследницы, совсем не знает свою 19-летнюю дочь Ариадну. Как отметила телеведущая, Игорь Вдовин в организации свадьбы участие не принимает, так как считает, что Ариадна сама должна решать — хочет она закатить шумный праздник или устроит торжество для двоих.