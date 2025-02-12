«У нее другие ценности в жизни»: Елена Николаева намекнула, что Волочкова совсем не знает дочь

Телеведущая Елена Николаева намекнула, что балерина Анастасия Волочкова, мечтающая устроить королевскую свадьбу для единственной наследницы, совсем не знает свою 19-летнюю дочь Ариадну.

Как отметила жена экс-возлюбленного Волочковой, Игорь Вдовин в организации свадьбы участие не принимает, так как Ариадна сама будет решать — хочет она закатить шумный праздник или устроит торжество для двоих.

«Насчет королевской свадьбы, даже не знаю, это все для нее мишура. У ребят очень взрослый взгляд на мир, они хотят сделать праздник для себя, все-таки свадьба — это событие для двоих, несколько интимное, как это должно быть», - сказала Николаева в беседе с Woman.ru.

Она также уточнила, что сначала запланирована гражданская церемония, потом венчание в Санкт-Петербурге. Про банкет же Николаева ничего не слышала.

«Она другая, она не шмоточница, ее не удивить гаджетами, у нее другие ценности в жизни. Поэтому, когда говорят про банкет за 10 миллионов, думаю, что для нее не имеет значение, сколько это будет стоить», — пояснила жена Вдовина.

Напомним, единственная дочь Анастасии Волочковой долгое время жила вместе с отцом и его новой семьей, а летом 2024 года перебралась к своему молодому человеку. На дне рождения балерины 20 января в одном из московских ресторанов Ариадна впервые вышла в свет с возлюбленным Никитой и продемонстрировала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что дочь выйдет замуж 26 апреля. Для проведения торжества выбрали старинный особняк И.К. Мясникова в Санкт-Петербурге. Платье для невесты сошьет дизайнер и автор всех балетных костюмов самой Анастасии.