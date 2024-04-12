«Я его отправляла к специалистам много раз»: Катя Лель раскрыла подробности развода с мужем

Певица Катя Лель рассказала о расставании с мужем в интервью mk.ru. Звезда затронула тему зависимости и дала понять, что воссоединения с экс-супругом не будет.

В прошлом году в СМИ появилась новость о разводе артистки с Игорем Кузнецовым. Несмотря на 15-летний брак и общую дочь Эмилию, пара рассталась. Звезда не стала скрывать причину разрыва. По ее словам, у мужа были проблемы с алкоголем.

Лель предположила, что после развода экс-супруг хочет ее вернуть, но в этом нет смысла. Она заявила, что ее невозможно купить и предпринимать других попыток, ведь за 18 лет он мог это сделать много раз. Раз он не успел это сделать, то теперь «дорога закрыта».

«Я вообще не верю, что люди меняются. Если человек подвержен какому-то искушению, зависимости, то, поверьте, он не поменяется. Я зрелый человек и осознанный, я не верю в сказки. Если человек делал это долго, он будет делать это и завтра, поэтому я выбрала счастливый свой путь и путь своего ребенка», – поделилась Катя.

Журналисты поинтересовались, обращался ли бывший супруг артистки к специалистам. Но она призналась, что сам мужчина не видит в этом необходимости.

«Он считает, что в его жизни ничего особенного не происходит. Видите, у нас разные дороги. Для меня это ненормально, для него — нормально. Причем я его отправляла к специалистам много раз», – объяснила звезда.

Певица также рассказала об отношениях отца с дочерью. По ее словам, они общаются, и мужчина «помогает иногда». Когда друзья спрашивают певицу, обеспечен ли ребенок отцом, то Лель отвечает «нет».

«Я надеюсь на его порядочность, что он все-таки будет оказывать помощь», – добавила исполнительница.

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