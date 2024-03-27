Катя Лель подала в суд на ведущего Отара Кушанашвили: требует компенсацию морального вреда

Певица Катя Лель подала в суд на ведущего Отара Кушанашвили из-за видео на Youtube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Тушинский суд Москвы.

По данным источника, артистка требует удалить видео, в которых журналист высмеивает ее на YouTube.

«В суд поступило исковое заявление Лель Екатерины Николаевны к Кушанашвили Отари Шалвовичу и ООО "Гугл" о защите чести, достоинства и деловой репутации», – говорится в сообщении.

Певица утверждает, что высказывания Кушанашвили в его видео наносят ей репутационный ущерб и создают негативное восприятие как публичного человека. Лель просит удалить видеоматериалы и опровергнуть сведения, затрагивающие ее. Кроме того, певица хочет получить компенсацию морального вреда.

На данный момент иск оставлен без движения из-за процессуальных нарушений. Детали относительно требуемой компенсации пока не разглашаются.

Напомним, что Катя Лель обрела вторую волну популярности после тренда ее хита «Мой мармеладный» в соцсетях. В одном из интервью звезда призналась, что успех песни был определен «замыслом высших цивилизаций». А Кушанашвили высмеял ее слова и попросил «остановиться». В суде не высказались о том, эти ли слова стали поводом для иска.

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