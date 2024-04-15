«Я его очень любила»: Зоя Богуславская рассказала, что держала мертвую руку Высоцкого и шла за гробом

Драматург Зоя Богуславская накануне 100-летнего юбилея дала интервью, в котором назвала певца Владимира Высоцкого человеком, «наиболее мощно» повлиявшим на судьбу. Писательница вспомнила, как на похоронах держала его руку и шла за гробом.

Богуславская призналась, что «похороны засели в голове навечно».

«Когда его хоронили, я держала мертвую руку и шла за гробом. Я его очень любила, уважала и ценила», - рассказала искусствовед сайту mk.ru.

По словам Богуславской, другие просто восхищались его «полублатными песнями». Она вспомнила, что некоторые композиции музыканта сыграли в жизни «решающую» роль. Речь, в частности, идет о хите «Охота на Волков», запрещенном в СССР.

Ранее сообщалось о похоронах президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. Они состоялись 14 марта в Москве спустя месяц после церемонии прощания. Прах Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилами артистов Василия Ланового и Галины Волчек.

Напомним, он ушел из жизни 15 марта. Ширвиндту было 89 лет.