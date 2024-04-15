«Все прошло достойно»: в Москве состоялись похороны Александра Ширвиндта

14 апреля в Москве состоялись похороны народного артиста России Александра Ширвиндта. Церемония прошла в узком кругу коллег и родных актера. О том, как прошла церемония и кто из знаменитостей на ней присутствовал, сообщает PROZVEZD.

Накануне на Новодевичьем кладбище в Москве был похоронен Александр Ширвиндт, скончавшийся 15 марта. Церемония состоялась через месяц после панихиды, которая прошла в Театре сатиры, где актер служил более полувека.

Среди присутствующих были замечены самые близкие к семье артиста люди и его ученики, среди которых были Геннадий Хазанов, Юрий Николаев, Федор Добронравов, Максим Аверин, Елена Подкаминская. Также церемонию посетил известный нефтяной магнат Рашид Сардаров. Церемония захоронения началась с десяти утра и длилась в общей сложности час.

Днем место захоронения артиста посетили близкий друг Михаила Ширвиндта, актер Антон Табаков и актриса Алена Яковлева, с которой Александр Ширвиндт много лет служил в Театре сатиры.

Место упокоения народного артиста находится рядом с могилами актеров Владимира Меньшова, Инны Чуриковой и ее супруга, режиссера Глеба Панфилова, а также рядом с могилами актеров Василия Ланового и Галины Волчек.

Недавно некоторые утверждали, что Александр Ширвиндт «похоронен в тайне», поскольку долгое время не было известно о точной дате погребения актера. В окружении артиста прокомментировали эти обвинения.

«Понимаете, бывают такие моменты, которые совершенно не терпят посторонних глаз, где хочется побыть в камерной обстановке. <…> Все прошло без помпы, но достойно по-ширвиндовски!» — рассказали в окружении актера.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. С 2000 по 2021 год артист был художественным руководителем, а в 2021 году стал президентом Московского академического театра сатиры.

Ранее мы писали о том, что в Театре сатиры не смогли найти замену на роль Александра Ширвиндта в спектакле «Где мы?!». Руководство театра сообщило об отмене постановки и снятии ее с репертуара.