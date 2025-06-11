«Я его очень любил»: Юрий Шевчук простился с сооснователем «Аквариума» Анатолием Гуницким

Прибывший на прощание с другом и коллегой Анатолием Гуницким Юрий Шевчук в беседе с каналом 78 высказался об умершем поэте, журналисте и сооснователе рок-группы «Аквариум», также известном в российской рокерской тусовке, как Джордж или Старый рокер.

«Сегодня мы попрощались с Анатолием. Мы, конечно, будем всегда с ним вместе, с его стихами, с его драмами, с его беседами, которые мы помним. Замечательный человек ушёл от нас. Чудесный, интеллигент. Я его очень любил. Царствие небесное, светлая память», — сказал лидер «ДДТ».

Музыкант также добавил, что Анатолий Гуницкий был очень добрым человеком. Но при этом довольно принципиальным.

Напомним, что автор многих текстов «Аквариума» скончался на 72-м году жизни после долгой борьбы с тяжелым заболевание, которое диагностировали у него в 2020 году. Точный диагноз не раскрывался. Музыканты рок-группы неоднократно открывали сбор средств для дорогостоящего лечения друга.

Ранее мы писали, что Юрий Шевчук прибыл на прощание с Гуницким в темных солнцезащитных очках.