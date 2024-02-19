«Я его ни разу в жизни не видел»: режиссер сериала о Жириновском опроверг причастность Кологривого к проекту

Режиссер Александр Баранов, собирающийся снять сериал о политике Владимире Жириновском, опроверг, что утвердил актера Никиту Кологривого на главную роль. От отметил, что даже ни разу не видел звезду «Слова пацана», поэтому ничего не может сказать о нем.

Недавно в Сети появился ролик, в котором Кологривый сидел за одним столом с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. Он заявил, что не только сыграет Жириновского, но и сделает это лучше любого коллеги. После этого многие решили, что его взяли в проект. Однако это оказалось не так.

Режиссер многосерийной ленты признался, что на самом деле еще не было даже кастинга. Никита вполне может прийти на пробы, но пока о нем сам Баранов ничего не слышал.

«Ничего не знаю о Кологривом, я его ни разу в жизни не видел. Я видел по фотографиям, что он правда похож на Жириновского, но надо общаться, надо смотреть. Если фильм превратится в пародию, это будет катастрофа», - сообщил Баранов в беседе с НСН.

К слову, слухи о том, что Никита может сыграть Жириновского, начались после того, как пользователи Сети сравнили их фото. Многие отметили, что актер очень похож на молодого политика, а также у него есть необходимая харизма.

Ранее Никита Кологривый захотел встретиться с Владимиром Путиным, чтобы «проверить его интеллект».