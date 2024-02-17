Актер Кологривый захотел встретиться с Путиным, чтобы «проверить его интеллект». Об этом пишет NEWS.ru.

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый пришел на пресс-конференцию в Детскую государственную библиотеку. Во время беседы актера спросили, с кем бы из известных личностей он хотел встретиться и почему.

В результате Кологривый выбрал президента России Владимира Путина.

«Я хотел бы лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то, а хотел бы лично столкнуться. Пока не вижу ему конкурентов в этом аспекте», — объяснил актер.

Кологривый добавил, что если бы у него была возможность, он бы поговорил с Илоном Маском. О том, на какую тему состоялся бы разговор между звездой фильма «По щучьему велению» и главным инженером компании SpaceX, Кологривый не уточнил.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце заступилась за Никиту Кологривого, критикующего актеров.