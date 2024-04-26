«Я его не тянула за язык»: актриса Климова рассказала, зачем муж перед знакомством нанял детектива

Актриса Маруся Климова рассказала, как муж перед знакомством с ней нанял детектива, чтобы найти ее номер телефона. Но в итоге у частного сыщика ничего не получилось, а пара поженилась. В интервью WomanHit.ru она поделилась подробностями личной жизни.

Знаменитость вышла замуж за возлюбленного Виталия в январе этого года. Она считает супруга добрым и заботливым человеком, но их вкусы во многом расходятся. Маруся вспомнила их историю знакомства. Впервые избранник увидел ее на премьере фильма и захотел сделать сюрприз. Чтобы найти номер телефона красавицы, он нанял частного детектива. Сыщик не справился, и тогда мужчине пришлось писать актрисе через соцсети. После он отправил ей письмо без единой грамматической ошибки с цветами. Это ее покорило.

«Как-то очень быстро заговорили про совместное будущее, предложение, свадьбу. Он сам начал этот разговор, я его не тянула за язык», – призналась девушка.

Климова отметила, что переживала расставание с предыдущим молодым человеком и относилась ко всему настороженно. Но Виталий так красиво и настойчиво ухаживал, что актриса не смогла остаться равнодушной.

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