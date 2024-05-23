«Я его не спрашиваю»: Азиза рассказала об отношениях с мужем-итальянцем

Певица Азиза рассказала, что живет отдельно от мужа-итальянца. Об этом сообщает mk.ru.

60-летняя певица Азиза в 2022 году вышла замуж за итальянца Алессандро Лортэ. Несмотря на то, что возлюбленные до сих пор в браке, вместе они не живут. По словам Азизы, супруг следит за ее новыми фото в соцсетях.

«Я его не спрашиваю уже давно ни о чем. Он все-таки там, я здесь. Кстати, он видел мой образ, потому что я выставляю эти фотографии в соцсетях, но ничего против не сказал. Он любит меня во всех нарядах и любую меня принимает, хотя я не любого его принимаю», — рассказала она.

В последнее время знаменитость увлекается всем, что связано с природой, поэтому в отпуск она планирует уехать на Алтай, чтобы пообщаться с животными.

«На самом деле очень много животных, с которыми можно разговаривать, надо только знать, как. Я знаю, как говорить, например, с белыми волками. С ними нужно говорить молча, сердцем — они почувствуют. Если я буду говорить умом, меня там сожрут», — заявила она.

Азиза также рассказала, что у нее нет друзей из сферы шоу-бизнеса.

Ранее мы писали о том, что певицу Азизу вырезали из праздничного концерта на ТВ.