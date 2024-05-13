Уже не первая? В скандале с вырезанной из праздничного концерта Королевой всплыло имя еще одной певицы

Певица Азиза столкнулась с такой же проблемой, как и ее коллега Наташа Королева. Оказалось, что ее тоже вырезали из телевизионной версии концерта. Произошло это во время юбилейного вечера Ильи Резника. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, после того, как зрителей лишили возможности увидеть выступление Королевой в честь Дня Победы, поклонник вокалистки из Санкт-Петербурга решил составить петицию. В ней он заявил, что Наташа – не единственная «пострадавшая». Он утверждает, что на ТВ вырезали Азизу, спевшую песню, посвященную героям и бойцам СВО.

Как и в случае с Королевой, как утверждает ее фанат, канал убрал фрагмент с номером певицы без каких-либо объяснений. При этом зрители, наблюдавшие выступление в зале, делились, что Азиза пела проникновенно, и даже мужчины не могли сдержать слез.

Отметим, что сами Илья Резник и Азиза признавались, что их композицию действительно не особо любят на телевидении. Возможно, именно поэтому она и была вырезана.

Ранее Наташа Королева отреагировала на то, что ее номер убрали из телевизионной версии концерта.