«Я его люблю больше, чем Ксюшу»: мать Собчак сделала заявление о внуке

Мать журналистки Ксении Собчак призналась Стасу Садальскому, что любит внука Платона больше, чем собственную дочь. Людмила Нарусова считает, что мальчик очень похож на ее мужа Анатолия Собчака.

Садальский встретился с женщиной на спектакле «Вишневый сад» в «Ленкоме». Актер поделился деталями личного разговора с женщиной в соцсетях. По его словам, она отметила сильное сходство Платона с дедушкой, которое с возрастом становится еще более заметным.

«Как же я люблю своего внука Платона, согласись Стас, что он копия Толи? Я его люблю больше, чем Ксюшу», – процитировал мать Ксении Собчак актер.

Сама журналистка тоже часто восхищается сыном и снимает видео с его участием для соцсетей. Она отмечает ум мальчика и говорит, что с радостью родила бы еще детей.

Напомним, что Платона Ксения родила от актера Максима Виторгана, с которым в итоге разошлась, но сохранила общение ради ребенка. Сейчас Собчак счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым. Женщину часто подозревают в беременности, но она опровергает слухи.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак встала на защиту Авербуха после его интервью о знакомстве с Лизой Арзамасовой. Фигурист отмечал, что тогда ей было 15 лет, но она была «молодой женщиной», у которой «все было».