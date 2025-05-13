«Что за лицемерие?»: Собчак вступилась за Авербуха, рассказавшего о знакомстве с 15-летней Арзамасовой

Журналистка Ксения Собчак выступила в защиту хореографа Ильи Авербуха, который рассказал о знакомстве с 15-летней актрисой Лизой Арзамасовой. В Сети постановщика раскритиковали за влюбленность в несовершеннолетнюю девушку, однако телеведущая посчитала эти «выпады» в его сторону лицемерием.

В личном Telegram-канале Собчак обратилась к возмущенной аудитории. Она заявила, что не видит ничего плохого в признании Авербуха.

«Друзья, а что за лицемерие и «кипиш вокруг ничего»? У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают? Ну вот честно давайте друг другу скажем?» - отметила Ксения.

Напомним, что в интервью Собчак Илья рассказал, что встретил Лизу, когда ей было 15 лет, и влюбился в первого взгляда. Он отметил, что не видел в ней ребенка. Для него она была молодой женщиной.

Сейчас Арзамасова уже является женой фигуриста. Они вместе воспитывают сына Льва и дочь Лию.

Ранее Илья Авербух ответил на слухи о внебрачном сыне от Алисы Гребенщиковой.