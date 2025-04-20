«Я его еле успокоила»: Бари Алибасов тяжело переживает смерть директора «На-На» Виталия Фроликова

Продюсер Бари Алибасов очень тяжело переживает смерть директора группы «На-На» Виталия Фроликова. Известно, что они дружили на протяжении 30 лет. Об этом в разговоре с aif.ru заявила жена артиста Елена Калинина.

По словам женщины, 77-летний Бари Алибасов тяжело воспринял новость о смерти Виталий Фроликова, с которым сотрудничал и поддерживал теплые отношения 30 лет. Елена Калинина признается: она «еле успокоила» супруга.

«Я его вчера еле успокоила, но [скорую помощь] не вызывала. Человеку почти 80 лет, он очень тяжело переносит. Перед тем, как сообщить эту новость, просто успокаивающее дали ему, чтобы не было никакого скачка давления или еще что-то. Они с Виталием Ивановичем очень-очень давно вместе. За 30 лет невозможно остаться просто коллегами. Творческие люди прикипают же друг к другу, они были близки», — поделилась жена Бари Алибасова.

Напомним, Виталий Фроликов ушел из жизни 19 апреля в возрасте 76 лет. Новость об этом появилась на официальной странице группы «На-На» в соцсети «ВКонтакте». Директор проработал с коллективом более 50 лет.

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы „На-На“, душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!» — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что раскрыты обстоятельства смерти руководителя «На-На» Виталия Фроликова.