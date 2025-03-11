«Я ее заставляю»: Агата Муцениеце рассказала о воспитании 9-летней дочери от Прилучного

Актриса Агата Муцениеце заставляет 9-летнюю дочь Мию, рожденную в браке с Павлом Прилучным, ходить в театральную студию. По словам звезды «Закрытой школы», наследница не горит желанием идти по стопам знаменитых родителей.

Муцениеце призналась, что уговаривает дочь не бросать на полпути начатое дело, так как видит в ней талант.

«Заниматься актерством она особо не хочет, это я ее заставляю… Это закаляет и воспитывает боевой дух. Ну и в целом, как мне кажется, все скилы раскрепощения, которые прививают в театральных студиях, могут потом пригодиться — в будущей профессии и даже в качестве жизненных преодолений. Поэтому она продолжает учиться актерскому мастерству, но большого желания стать артисткой пока не наблюдаю», — разоткровенничалась Агата в интервью Hello!

Кроме того, актриса отметила, что у Мии есть много других талантов, которые можно монетизировать. Например, девочка проявляет интерес к блогерству и регулярно помогает маме снимать видео для влога.

«Иногда хочется просто отдать ей камеру насовсем: «Держи, теперь это твое дело!», и с гордостью наблюдать за ней в качестве самого преданного зрителя», - заверила Агата.

Напомним, Муцениеце судится с бывшим мужем Павлом Прилучным об определении места жительства их 11-летнего сына Тимофея. 18 октября 2024 года Головинский районный суд Москвы оставил ребенка у матери, однако он отказался возвращаться и практически перестал общаться с матерью.

Ранее актриса Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце. В личном блоге она поздравила Мию с днем рождения и призналась, что ждет скорой встречи, чтобы все сказать лично.