«Я ее очень уважаю»: Полина Диброва раскрыла свое отношение к первой жене Романа Товстика

Полина Диброва раскрыла, как относится к первой жене своего любовника Романа Товстика. В беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале FAMETIME TV супруга Дмитрия Диброва заявила: она уважает Юлию Гольдорт за то, что та смогла простить бизнесмену измену ради общего дела.

36-летняя модель прервала молчание о скандальном разводе с шоуменом в новом интервью. Как оказалось, Полина Диброва живет по соседству не только с пока еще мужем, но и с первой женой нынешнего возлюбленного. Именно от Юлии Гольдорт много лет назад Роман Товстик ушел к 17-летней Елене Филимоновой. В этом же году стало известно, что бизнесмен оставил Елену Товстик после 19 лет брака ради Полины Дибровой.

Комментируя громкую историю, экс-супруга Романа Товстика призналась: она благодарна Елене Товстик за счастливую жизнь без мужа-изменщика.

«С Ромой мы прожили 10 лет вместе, поднимались вместе (мы одного возраста), потом его Лена взяла в разработку как перспективного бизнесмена. Я ей очень благодарна, что мы из-за этого развелись, и моя жизнь сложилась очень счастливо и подальше от всей этой грязи», — делилась Юлия Гольдорт.

Несмотря на неприятное прошлое, женщина до сих пор ведет общий бизнес с бывшим мужем. Полина Диброва раскрыла, что живет рядом с первой супругой избранника и поддерживает с ней общение. Модель не отрицает: у Юлии была большая обида на мужа, бросившего ее ради студентки. При этом жена Дмитрия Диброва призналась, что восхищается подругой, которая смогла отпустить прошлое ради бизнеса.

«Сколько там силы, что они остались партнерами, что она прошла через эту женскую обиду. <…> И несмотря на то, что женщине было безумно больно, она нашла в себе силы на то, чтобы не разрушить компанию, а, наоборот, приумножить. И эта компания сейчас просто основа для огромного количества семей. <…> Для меня она очень высокий человек. И я ее очень уважаю, что она поняла, что это намного важнее, чем ее личные амбиции и обиды», — заявила Полина Диброва.

Напомним, 7 августа адвокаты подтвердили развод Дмитрия и Полины Дибровых из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Предприниматель женат, воспитывает шестерых детей.

Ранее первая жена любовника Полины Дибровой заявила, что Елена Товстик увела у нее мужа: «Более ушлого человека я не встречала в своей жизни».