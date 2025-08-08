«По брачнику получит прилично, а дети терпеть ее не могут»: экс-жена любовника Дибровой раскрыла правду о его супруге

В скандал Дмитрия и Полины Дибровых с четой Товстиков вмешалась первая жена предполагаемого любовника супруги телеведущего. Женщина по имени Юлия в Telegram-канале «Мила Левчук о любви» рассказала, что на самом деле Елена Товстик, которую пытаются выставить главной жертвой, на самом деле сама увела у нее мужа много лет назад.

По признанию Юлии, она долго не хотела высказываться по поводу развода бывшего супруга, но не выдержала, так как в СМИ стали обелять Елену. Она заявила, что прожила с Романом Товстиком 10 лет в браке, пока в их отношения не вмешалась Елена, которой на тот момент было 17 лет.

«Все жалеют Лену - бедную, несчастную, но по факту более ушлого человека я не встречала в своей жизни! Что называется, снимаю шляпу. По брачнику она получит прилично, это вранье, что ее хотят оставить без всего, а дети старшие терпеть ее не могут, потому что, кроме родов, она никогда ими не занималась», - отметила Юлия.

Женщина, называющая себя бывшей женой Тостика, подчеркнула, что давно проработала все психологические травмы, поэтому не держит обиду ни на экс-супруга, ни на Елену. Сейчас она счастлива в новом браке. Однако ей неприятно, что пытаются выставить жертвой человека, который уже разрушил одну семью.

«Я говорю, более ушлого человека я не встречала в своей жизни. Дети, которых будут спрашивать в суде, с кем они хотят жить - сами выберут папу, потому что маму они и не знают. А мелкие так и будут продолжать жить с нянями», - поделилась Юлия.

Ранее Екатерина Гордон допустила, что любовник Полины Дибровой заплатил ее мужу за тихий развод.