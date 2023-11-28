«Я ее не разочаровал»: Лыков рассказал о постельной сцене с Гузеевой

Известный актер Александр Лыков раскрыл подробности работы с телеведущей и актрисой Ларисой Гузеевой на съемках фильма «Теща». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

В киноленте Гузеева сыграла суровую и горделивую женщину, а Лыков предстал в образе ее мужа-подкаблучника.

По словам артиста, на съемочной площадке между ним и ведущей «Давай поженимся!» не возникало каких-либо неловких ситуаций, поскольку они давно знают друг друга. Он подчеркнул, что при создании комедийного фильма невозможно досконально продумать сценарий, вследствие чего некоторые сцены в «Теще» переписывались исходя из пожеланий актеров.

«Великолепно! Надеюсь, что и я ее не разочаровал», - высказался о постельной сцене с Гузеевой Лыков.

Премьера фильма «Теща» состоится в российских кинотеатрах 30 ноября. Режиссером картины выступит Аскар Узабаев.

Ранее актер Гарик Харламов рассказал, как выводил Ларису Гузееву из себя на съемках фильма «Теща» опозданиями.