«Паразита кусок»: по какой причине Гузеева и Харламов ругались на съемках
Гарик Харламов рассказал, как выводил Гузееву из себя на съемках опозданиями.
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Юморист Гарик Харламов рассказал о конфликтах с ведущей Ларисой Гузеевой. Знаменитости снялись в одном фильме под названием «Теща». Оказалось, что мужчина часто выводил из себя коллегу своими опозданиями. Об этом сообщает Пятый канал.
Комик признался, что на съемках было весело и не обошлось без скандалов. А все потому, что он часто опаздывал. Гарик вспомнил, как Лариса предупреждала его о том, что в случае опоздания произойдет большой конфликт. Без этого не обошлось.
«Я опаздывал, безусловно. Но нам этот нерв нужен был для роли», — пошутил мужчина.
Гузеева опровергла слова юмориста и призналась, что скандалы ей не нужны.
«Я — профессиональная артистка, я и так бы сыграла ненависть к любимому моему мальчику. А опаздывал, потому что паразита кусок», — высказалась звезда.
Ведущая вспомнила, что однажды Харламову все-таки от нее досталось. В тот раз он опоздал.
«Плохие слова говорила», — пояснила Лариса.
Комик отметил, что ругательства из уст теледивы звучали «мило».
Ранее дочь телеведущей Ларисы Гузеевой призналась, что все ее потенциальные женихи всегда боялись знакомства с ее звездной мамой. Они считали, что она, как и на экране, жесткая женщина, которая за словом в карман не лезет.