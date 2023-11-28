«Паразита кусок»: по какой причине Гузеева и Харламов ругались на съемках

Юморист Гарик Харламов рассказал о конфликтах с ведущей Ларисой Гузеевой. Знаменитости снялись в одном фильме под названием «Теща». Оказалось, что мужчина часто выводил из себя коллегу своими опозданиями. Об этом сообщает Пятый канал.

Комик признался, что на съемках было весело и не обошлось без скандалов. А все потому, что он часто опаздывал. Гарик вспомнил, как Лариса предупреждала его о том, что в случае опоздания произойдет большой конфликт. Без этого не обошлось.

«Я опаздывал, безусловно. Но нам этот нерв нужен был для роли», — пошутил мужчина.

Гузеева опровергла слова юмориста и призналась, что скандалы ей не нужны.

«Я — профессиональная артистка, я и так бы сыграла ненависть к любимому моему мальчику. А опаздывал, потому что паразита кусок», — высказалась звезда.

Ведущая вспомнила, что однажды Харламову все-таки от нее досталось. В тот раз он опоздал.

«Плохие слова говорила», — пояснила Лариса.

Комик отметил, что ругательства из уст теледивы звучали «мило».