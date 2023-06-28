«Я ее не показываю»: актриса Елена Захарова не дала посторонним сфотографировать дочь

Актриса Елена Захарова посетила кинофестиваль в Нальчике и поделилась с журналистами подробностями жизни. Она много рассказала о дочери, рожденной в 2017 году: девочка ходит в балетную школу, хорошо танцует, имеет большой гардероб. Однако актриса призналась – посторонним она по-прежнему не показывает ребенка и не выкладывает фотографии в соцсети.

Захарова сообщила, что когда идет с ней на улице и прохожие задают вопрос «А это вы?», девочка всегда отвечает: «Да, да, это она! Моя мама – Елена Захарова!»

Девочка обижается, почему актриса не выкладывает ее в соцсети. На это она отвечает, что «надо прежде вырасти».

Другим Захарова тоже не дает снимать дочь.

«Когда люди хотят со мной сфотографироваться, то она прямо в кадр пытается попасть, хотя я ее не показываю посторонним», - сказала артистка.

Семья живет в съемной квартире: Захарова, хоть и является коренной москвичкой, владеет небольшой однокомнатной квартирой. Однако с появлением дочери в ней стало тесно – поэтому знаменитость снимает жилье побольше, а свою собственность сдает.

Ранее певица Лариса Долина рассказывала, как спустя три дня после рождения дочери девочку втайне увезли на скорой.