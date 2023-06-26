Втайне увезли на скорой: почему дочь Ларисы Долиной едва не умерла

Певица Лариса Долина в день рождения единственной дочери вспомнила, как на третий день после появления девочки на свет ее увезли на скорой втайне от матери. У девочки диагностировали тяжелую патологию – гемолитическую желтуху.

Певица искала дочь во всех больницах и нашла в детской Морозовской.

«Это было страшное зрелище. Ребенок просто умирал под капельницей», - вспомнила она страшные дни своей жизни, отметив, что у ребенка была температура «под 40». Слова знаменитости приводит Пятый канал.

В итоге Долина похитила дочь – благо, девочка лежала на первом этаже, и с ребенком на руках артистка вылезла в окно.

Девочка в итоге пошла на поправку. Спустя время возник новый повод для волнения: пока мать была на гастролях, дочь находилась с бабушкой. Девочка очень тяжело переживала разлуку. Прощаясь перед очередными гастролями ребенок едва сдерживал слезы и сама Долина, когда отворачивалась, начинала плакать.

О личной жизни дочери известно, что она не вышла замуж, но родила дочь в 2011 году. Имя отца неизвестно, но, по словам звездной наследницы, он принимает активное участие в жизни ребенка.

Ранее 67-летняя Долина ответила на критику, что одевается не по возрасту и злоупотребляет омолаживающими процедурами. Певица заявила, что недоброжелатели не дождутся, когда она завернется в пуховый платок, возьмет палку и будет ждать ухода.