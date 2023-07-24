«Я ее кремировал»: Богдан Титомир заговорил о смерти матери

Российский рэп-исполнитель Богдан Титомир рассказал о смерти матери Людмилы Павловны. Женщина умерла от онкологии. Об этом сообщает aif.ru.

56-летний певец поделился своим горем с поклонниками. Выяснилось, что в последние годы жизни его мама лечилась от рака.

«Матушка на днях умерла, я ее кремировал», – цитирует артиста aif.ru.

Похороны Людмилы Павловны прошли в городе, где проживала женщина, Ростове-на-Дону.

Напомним, музыкальную карьеру Богдан Титомир начал строить в конце 1990-х. Сначала он создавал аранжировки для группы «Ласковый май» и играл на ударных у Дмитрия Маликова. С 1991 года Титомир решил, что будет сам выступать со своими песнями и прославился с композицией «Делай как я», которую потом многие называли «гимном поколения».

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