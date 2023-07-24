По стопам Киркорова: похудевшего Николая Баскова подозревают в пластике тела

Певец Николай Басков сильно похудел и вызвал подозрения в пластических операциях. 46-летний артист показал фигуру в обтягивающей одежде.

Исполнитель не раз признавался, что борется с лишним весом. После пандемии он плотно занялся своей фигурой и сел на диету. Кроме того, мужчина занимался спортом, но у себя дома.

Артист рассказывал об интервальном голодании. По его словам, со стороны это кажется очень легко, а на самом деле – все не так просто.

«Я просыпаюсь, завтракаю, потом через 8 часов следующий мой прием пищи. И в следующий раз я ем только через 16 часов», – делился певец.

При этом Басков позволял себе сладкое, но только на праздниках. В результате он сбросил 15 килограммов!

Недавно Николай опубликовал фото в обтягивающей одежде и поразил фанатов своей фигурой. Многие решили, что он последовал примеру коллеги Филиппа Киркорова и обратился к пластическому хирургу. На кадрах у мужчины подтянутые бедра, мускулистые ноги и крепкий торс, который виден через футболку. Даже лицо артиста сильно изменилось, нет морщин и одутловатости.

«Мой телефон выпал из рук!», «Ну прям мальчик, похудевший похорошевший», «Неотразимый красавец!», «Ну просто шикарный!» — цитирует пользователей Сети «7Дней.ru».

Сам исполнитель не комментирует слухи о пластике.

Ранее мы писали о том, как певица Слава поругалась с Филиппом Киркоровым, защитившим пластического хирурга Хайдарова.