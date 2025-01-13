«Я ее даже побаивалась»: коллега удивила признанием об ушедшей из жизни Евгении Добровольской

10 января актриса Евгения Добровольская ушла из жизни после продолжительной болезни, что стало потрясением для многих. В беседе с The Voice звезда сериала «Содержанки» Александра Ребенок, которая играла с артисткой в одном спектакле, поделилась воспоминаниями о ней.

Актриса вместе с Евгенией Добровольской служила в МХТ им. А.П. Чехова, но знала ее еще задолго до знакомства и работы. Александра Ребенок призналась, что даже характер коллеги даже вызывал у нее страх.

«Я прекрасно ее знала как большую серьезную гениальную актрису, народную артистку России. Но я, если честно, немного даже ее побаивалась, ее величины и характера», — поделилась артистка.

Александра Ребенок смогла ближе познакомиться с актрисой во время работы над постановкой по пьесе А.П. Чехова «Чайка». Артистка заявила, что у нее остались только положительные впечатления от игры на одной сцене с Евгенией Добровольской. Звезда «Содержанок» назвала коллегу «очень чутким человеком с большой буквы, с большим сердцем».

Знаменитость также сравнила Евгению Добровольскую с другой актрисой МХТ им. А.П. Чехова. Алекандра Ребенок отметила, что ушедшая актриса, как и Ирина Мирошниченко, сохраняла преданность профессии до конца. По словам актрисы, ее коллега отдавала всю себя работе и была «человеком театра».

«Есть люди, которые всю жизнь отдают театру, они живут им. Театр равно жизнь. И, конечно, она была таким человеком. Она была душой Московского Художественного, и представить этот театр без нее, конечно, очень сложно», — призналась Александра Ребенок.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой народная артистка России боролась последний год. Александра Ребенок, которая не знала о болезни актрисы, отметила, что та «слишком рано ушла», а театр без нее «осиротел».

Ранее сообщалось о том, что Евгения Добровольская получила пророческую роль незадолго до смерти.