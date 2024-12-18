«Я два года терпела!»: фигуристка Косторная серьезно поссорилась с мужем во время тренировки

Фигуристка Алена Косторная поругалась с мужем во время тренировки. Об этом стало известно после выхода шоу «Параллельное вращение».

Журналисты сняли документальный фильм о жизни Алены Косторной и ее мужа Георгия Куницы. По совместительству фигуристы еще и выступают в парном катании, поэтому почти все время они проводят вместе. Так происходит и на тренировках. Во время одной из них Косторная накричала на супруга из-за того, что тот ошибся.

«Он опять добавил перетяжку, у меня уже вот такая складка, мне неудобно, он опять идет не в темп, не набирает скорость. Я делаю беговой и просто втыкаюсь… Он меня не слушает, он жопой поворачивается и все. „Успокойся, не ори, че ты орешь?“» — жаловалась она тренеру.

После этого Косторная обратилась к Кунице и заявила, что не уже не выдерживает.

«Выбесил меня. Я два года терпела! Я два года терпела. Я не могу больше общаться с этим человеком. Он не устраивает меня на льду как спортсмен», — кричала она.

Напомним, фигуристы находятся в браке с августа 2023 года.

Ранее мы писали о том, почему Алена Косторная пропустит два сезона с Георгием Куницей.