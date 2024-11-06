Может быть связано с беременностью: почему Алена Косторная пропустит два сезона с Георгием Куницей

Фигуристка Алена Косторная заявила, что они с мужем и партнером Георгием Куницей пропустят два ближайших сезона из-за личных дел. При этом спортсмены не стали оглашать точную причину своего решения. Пользователи Сети предположили, что пропуск пары может быть связан со здоровьем фигуристки или с ее беременностью.

В беседе РИА Новости 21-летняя Алена Косторная заявила, что они с Георгием Куницей пропустят два ближайших сезона, чтобы «заняться некоторыми своими делами». При этом фигуристка отметила, что после паузы они с супругом планируют вернуться к соревнованиям.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами», — сообщила Алена Косторная.

В сентябре этого года фигуристы выступали на контрольных прокатах сборной России, но после этого Алена Косторная сообщила о паузе в карьере в связи с перенесенным серьезным заболеванием. Тогда спортсменка утверждала, что они пропустят лишь часть сезона.

В комментариях к публикации знаменитости в соцсети поклонники стали предполагать, с чем может быть связано решение пары взять длительную паузу. Некоторые посчитали, что Алена Косторная могла приостановить участие в соревнованиях из-за старой травмы и забеспокоились, что такой перерыв в карьере может навредить ей. Другие предположили, что фигуристы планируют стать родителями, поэтому решили на время оставить спорт.

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