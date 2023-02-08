«Я дурак»: Иван Ургант публично обратился к любимой женщине

Иван Ургант восемь лет назад лишился одной из самых главных и любимых женщин в жизни. Умерла его мама Валерия Киселева. В день ее рождения, 7 февраля, телеведущий опубликовал трогательный пост, в котором вспомнил моменты, связанные с актрисой, и рассказал, что видит ее в своей дочери.

По словам шоумена, он всю жизнь думал, что похож на отца, за что считает себя дураком. Сейчас он, смотря на старые фото, понимает, что в нем намного больше маминых черт. Но еще сильнее на Валерию Киселеву похожа дочь Урганта, о рождении которой они с супругой Натальей Кикнадзе узнали в день похорон актрисы. Девочку назвали в честь бабушки – Валерией.

«Я-то, дурак, был уверен, что больше похож на папу… Моя мама была актрисой. Она совершенно беззаветно любила свою профессию, театр, коллег. Когда мы вернулись восемь лет назад с похорон, мы узнали, что Наташа ждет ребенка. Так появилась еще одна Валерия Ивановна», - рассказал Иван на своей странице в социальной сети.

Также Ургант вспомнил, что его мама никогда не ругалась, даже если сильно злилась. За всю жизнь он не помнит, чтобы она произнесла хоть одно плохое слово. С дочерью шоумена все иначе. Но даже так он видит в ней Валерию Киселеву.

Отметим, что вторую дочь Иван Ургант с Натальей Кикнадзе тоже назвали в честь любимой женщины телеведущего – его знаменитой бабушки Нины Ургант. Она была талантливой советской актрисой, была известна благодаря роли в фильме «Белорусский вокзал». Но, к сожалению, в декабре 2021 года ее не стало. На тот момент ей было 92 года.

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