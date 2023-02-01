Будет теперь под псевдонимом Гриша Ургант: как телеведущий спасает свою карьеру

Несколько дней назад в Сети вновь заговорили о возобновлении шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Слухи начались после того, как появились фотографии Филиппа Киркорова с телеведущим в узнаваемых декорациях. Однако позже стало известно, что это были не съемки новых выпусков, в вечеринка бизнесмена в Дубае, на которой Иван работал.

Использование проекта в личных целях для заработка Ургантом не прошло мимо Первого канала. На своем YouTube-канале журналистка Алена Жигалова заявила, что Константин Эрнст, генеральный директор федерального телеканала, связался с шоуменом и предъявил ему претензию, мол, он не имеет право на интеллектуальную собственность. Также, по словам Жигаловой, на Ивана были наложены штрафные санкции, и после этого дорога на телевидение ему оказалась «заказана».

Отметим, что недавно в Москве был отменен концерт артиста по неизвестным причинам. Но журналистка уверена, решение организаторов выступления вполне понятно, а Урганту теперь придется попрощаться с большими гонорарами. Теперь Иван старается всячески спасать свою карьеру и организует шоу за границей вместе с Владимиром Познером. Но Алена считает, что это ненадолго. Она предрекла телеведущему выступления в декорациях шоу теперь только в рамках кухни, а также «гостей», которыми будет сам Иван.

«Кого он там может позвать? Только самого себя под псевдонимом Гриша Ургант», - заявила журналистка.

Ранее Алена Жигалова рассказала, как именно муж Ольги Серябкиной заработал миллионы на загородный дом.