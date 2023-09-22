«Нам не надо было играть»: Татьяна Кравченко заявила о влюбленности в Федора Добронравова
Татьяна Кравченко рассказала, что была влюблена в Федора Добронравова.
© Ivanov Sergey/East News
Татьяна Кравченко рассказала, что была влюблена в Федора Добронравова, об этом сообщает Газета.Ru.
Как рассказала коллега Федора Добронравова по сериалу «Сваты», ей не приходилось играть возлюбленную своего супруга, ведь она действительно испытывала теплые чувства к актеру.
«Слава богу, Федька был влюблен в свою жену и в свою семью. Я, конечно, зря это где-то ляпнула, и все это пошло, пошло», — рассказала Кравченко в программе «Судьба человека».
Знаменитость поблагодарила Добронравова за то, что он отверг ее чувства.
«Мы же любим друг друга в кадре, у меня это перенеслось. Но слава богу, что Федя не пошел на поводу этих моих, так сказать...», — объяснила она.
При этом, к актеру Кравченко относится с большой теплотой. Она рассказала, что Добронравов потрясающий как на съемках, так и в обычной жизни.
Напомним, сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Последний сезон был выпущен на телеэкраны в 2021 году. Татьяна Кравченко сыграла в сериале роль Валентины Будько, а Федор Добронравов — ее супруга Ивана.
Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева публично высмеяла прооперированного Игоря Николаева.