«Я думала, мама выкарабкается»: дочка Юлии Началовой рассказала о последнем диалоге с ней

16 марта 2016 года на стало Юлии Началовой. 38-летняя певица долгое время боролась с подагрой, однако ее состояние ухудшил стремительно развивающийся сепсис. Врачи отчаянно пытались спасти любимицу публику, однако недуг оказался сильнее медицины. У Началовой осталась дочка Вера, за которой после смерти матери присматривают бабушка с дедушкой и звездный отец. В эфире программы «Секрет на миллион» девочка рассказала о последнем диалоге с родительницей.

Сейчас Вере уже 16 лет. Девочка решила пойти по стопам мамы и стать певицей. Теперь она является частой гостьей передач и выступает с хитами Юлии. По словам подростка, у нее до последнего момента не было мысли, что ее мама может умереть. Трагедия навсегда оставила неизгладимый отпечаток в памяти Веры.

«Мама сказала: "Вернусь, вообще проблем нет. Сейчас быстренько тут полечат меня и домой поеду"» — вспомнила девочка последние слова Началовой.

Наследница Юлии призналась: она своими глазами видела болезнь матери, и ее нога действительно «была не в хорошем состоянии». Однако Вера искренне надеялась, что родительница сможет одолеть недуг.

«Мозоль переросла, нагноение пошло. Я думала, мама выкарабкается», — резюмировала дочка Началовой.

Ранее Запашный рассказал о последних годах жизни Юлии. По словам мужчины, певица никогда «не стеснялась своих рук» и не строила из себя жертву в медийном пространстве. Дрессировщик признался, что подобное поведение достойно уважения.

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