«Она не стеснялась своих рук»: новые подробности о последних годах жизни Юлии Началовой

16 марта 2016 года не стало Юлии Началовой. Певица умерла в возрасте 38 лет. Долгое время она боролась с подагрой, но состояние ухудшил стремительно развивающийся сепсис. Врачи отчаянно боролись за жизнь артистки, но, увы, спасти ее не удалось. На связь с изданием ФАН вышел Эдгард Запашный и рассказал о последних годах жизни Юлии.

По словам мужчины, они с Началовой не были близкими друзьями, однако воспоминания от общения с ней остались самые теплые. Дрессировщика поразило поведение певицы, которая не скрывала свой недуг от коллег.

«Когда я в первый раз увидел ее уже изменившиеся руки, меня поразил факт того, что она этого не стеснялась, ничего не прятала. Она осознавала свою проблему», — высказался Запашный.

Эдгард признался: он никогда не замечал, чтобы Юлия манипулировала свой болезнью и делала из себя жертву. Все это, по мнению дрессировщика, достойно уважения.

«Боролась с бедой, но, к сожалению, эту войну Юля проиграла», — резюмировал мужчина.

Запашный добавил, что регулярно навещает могилу певицы на Троекуровском кладбище, где также похоронен его отец.

Ранее родственник Юлии Началовой заявил о том, что Роман Костомаров «попал в ту же ловушку, что и артистка». Полное высказывание смотрите здесь.

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