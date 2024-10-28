«Это ужасно»: продюсер высказался о назначении Инстасамки солисткой «Ленинграда»

Новой солисткой группы «Ленинград» Сергея Шнурова стала певица Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка. Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, удачный ли это выбор или Шнуров ошибся.

«Это ужасно – с одной стороны так можно сказать. Кринжовая (стыдливая, странная, – прим. ред.) история. Но с другой стороны, может быть, и колоссальный выигрыш», – поделился мнением продюсер.

Сергей объяснил свою позицию тем, что Сергей Шнуров является скандальным артистом, «Ленинград» – скандальной группой, а Инстасамка – позиционирует провокационные и хайповые песни, к примеру «За деньги да» и подобные.

«Здесь может быть отличный союз. Но ненадолго. Потому что каждый из них может тянуть одеяло на себя. Два творческих человека, как правило, могут не поделить один кусок хлеба», – объяснил Сергей.

Дворцов также высказался о песнях, которые будут выпускать вместе звезды. Он убежден, что они могут быть яркими, с употреблением нецензурных выражений. Так как это союз скандальных артистов, которые любит хайп (популярность, мода, – прим. ред.)

«Инстасамке это, конечно, выгодно. Это слава, дальнейшие корпоративы, рекламные заказы и не только. Все ради славы и пиара. После этого мы можем наблюдать повышение гонораров, так как это уже целая группа», – резюмировал продюсер.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о звездах, выступающих в нетрезвом виде.