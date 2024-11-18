«Я довольна этими отношениями»: Екатерина Кабак высказалась о романе с бросившим жену Тимуром Родригезом

На телеведущего Тимура Родригеза обрушился шквал критики, когда он признался, что бросил жену по телефону спустя 16 лет брака. Почти сразу после развода шоумен закрутил роман с актрисой Екатериной Кабак. Артист и его новая возлюбленная стали гостями нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ, в котором рассказали о своих отношениях.

Тимур Родригез не скрывает, что счастлив в отношениях с Екатериной Кабак после разрыва с супругой. У новой избранницы телеведущего ранее уже спрашивали о романе с ним. Тогда Екатерина Кабак ответила коротко: «Я очень довольна теми отношениями, которые есть между нами». Актриса отметила, что спустя время ее мнение не изменилось.

На вопрос ведущего шоу Павла Воли о том, продолжается ли до сих пор конфетно-букетный период в их отношениях, актер ответил, что им «сложно понять» это, но важнее то, что за время романа они ни разу не ссорились.

«Нам сложно понять, какой у нас сейчас период — конфетно-букетный или нет. Не важно, сколько времени прошло и сколько еще пройдет, но у нас не было ни одной ссоры», — поделился Тимур Родригез.

Шоумен признался, что никогда не чувствовал себя таким счастливым, поскольку нашел «своего человека».

«Есть человек, который дает тебе даже больше, чем ты даешь ему. Ощущения у меня именно такие. Желаю, чтобы каждый нашел своего человека, то, что ему нужно. Я нашел», — заявил артист.

Напомним, в сентябре 2023 года Тимур Родригез объявил о разводе с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Сразу после расставания телеведущий начал встречаться с Екатериной Кабак. В недавнем интервью шоумен впервые высказался о громком разрыве с женой. Артист признался, что был инициатором разрыва, поскольку ему захотелось «принципиально других отношений». Он также рассказал, что бросил экс-возлюбленную по телефону, что вызвало возмущение у публики.

Ранее сообщалось о том, что расставшийся с женой Тимур Родригез раскрыл детали романа с Екатериной Кабак.