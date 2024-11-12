«Любовь случилась в процессе общения»: расставшийся с женой Родригез раскрыл детали романа с Катей Кабак

Телеведущий Тимур Родригез рассказал, как начинались его отношения с Катей Кабак. Он утверждает, что они сблизились после того, как он расстался с женой. И сейчас он чувствует, что никогда не был так счастлив.

Артист отметил, что долгое время они с Катей были просто друзьями. Даже когда в СМИ стали появляться новости об их романе, на самом деле влюблены они друг в друга не были. Однако со временем они стали проводить много времени вместе, и чувства появились.

«Благодаря тому, что каким-то чудом наши графики стали совпадать и нам понравилось проводить время вместе, мы стали видеться чаще. Просто общались. <…> Любовь случилась в процессе общения», - признался Тимур в YouTube-шоу FAMETIME TV.

По словам Родригеза, в любви он признался Кабак во время одного из ужинов у него дома. Они обсуждали серьезные темы, и во время разговора Катя поинтересовалась — почему певец так за нее волнуется. И он ответил, что влюблен. Девушка ответила взаимностью.

«Не знаю, был ли я когда-нибудь счастлив так, как сейчас», - поделился Тимур.

Ранее Тимур Родригез рассказал, как объявил жене о разводе.