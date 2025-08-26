«Слушай, мордастая»: Водонаева прокляла поклонницу за вопрос о ее пупке

Телеведущая Алена Водонаева разозлилась на подписчицу в соцсетях, которая раскритиковала ее пупок. Звезда «Дома-2» назвала девушку «мордастой» и пожелала ей «внематочные беременности».

Алена активно ведет личный микроблог, публикует фотографии и отвечает на вопросы от пользователей Сети. Она получает комплименты, но бывают и негативные комментарии. Один из вопросов о пупке задел Водонаеву. Она назвала его бестактным.

«Слушай, мордастая, тебе отвечу, потому что ты уже пятидесятая за день в комментариях (какие вы банальные и примитивные) спрашиваешь. У меня было 3 внематочные беременности за мою жизнь, соответственно 3 лапароскопии. Через пупок, поросенок, понимаешь?» – написала телеведущая.

Она предположила, что со временем пупок деформировался, и теперь он выглядит так. Алена добавила, что это лучше, чем «заплывший жиром на безобразном брюхе».

«А за то, что тебя так сильно интересует мой пупок, тебя и таких же как ты я заклинаю, чтобы по всему вашему женскому роду, во всех следующих поколениях вы узнали, что это такое. Хотели? Получайте. Аминь. Да будет так», — резко отреагировала Водонаева.

Напомним, что знаменитость стала мамой в 28 лет. У нее есть сын Богдан, которого оа родила от бизнесмена Алексея Малакеева. Супруги развелись в 2011 году. Несмотря на это, блогерша называет экс-супруга достойным отцом.

