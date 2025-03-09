«Я дома!»: эмигрировавшая в США звезда «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко вернулась в Россию

Эмигрировавшая в США звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко вернулась в Россию. В личном блоге актриса поделилась кадрами из Санкт-Петербурга и заявила, что она «дома».

Недавно Наталья Андрейченко сообщила о своих планах приехать из Мексики в Россию за наградой. Актриса надеется, что ей присвоят звание заслуженного деятеля искусств РФ. Теперь артистка осуществила задуманное и опубликовала в соцсети видео, на котором гуляет по Сенатской площади Санкт-Петербурга.

«Я замерзла, шапочку купила, зато на Сенатской площади. Какая красота! Я дома! И Зимний дворец, мой любимейший. И дома, и дома», — высказалась Наталья Андрейченко.

Напомним, звезда «Мэри Поппинс, до свидания» уехала в США еще в 1991 году, но периодически возвращалась в Россию. В настоящее время Наталья Андрейченко проживает в Мексике. В конце августа 2024 года актриса впервые за долгое время вернулась в Москву, чтобы презентовать свою книгу. Артистка появлялась на светских мероприятиях и в интервью назвала Россию «Родиной» и утверждала, что «гордится» своим происхождением.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Андрейченко рассказала, как несколько раз пережила клиническую смерть. Эмигрировавшая в Мексику актриса заявила, что «русскую женщину убить невозможно».