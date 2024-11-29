«Русскую женщину убить невозможно»: Наталья Андрейченко заявила, что не боится смерти

Актриса Наталья Андрейченко заявила, что не боится смерти. Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» в интервью WomanHit.ru рассказала о том, как несколько раз была на грани жизни и смерти.

Знаменитость написала книгу «Откровение», в которой поделилась личным, не прикрывая ужас некоторых событий.

«Моя первая клиническая смерть с выходом из физического тела случилась в 1980 году. Именно тогда четко поняла, что смерти нет, бояться ее нечего, что мы вечные. Но кому я тогда могла об этом рассказать? Меня же за сумасшедшую приняли бы. Это было в 24 года», – рассказала звезда.

Наталья заявила, что через 10 лет снова пережила клиническую смерть после автомобильной аварии. Женщину сбила машина, но это произошло не в России.

«Тогда американские врачи были потрясены моим целым позвоночником и говорили, что русскую женщину убить невозможно!» – вспомнила актриса.

Андрейченко призналась, что в тот момент думала не о себе, а о сыне. И поняла, что на земле еще «что-то не доделала». С ней и раньше случались разные необычные ситуации. Еще до госпитализации она видела духа или ребенка.

«Проводя параллели, был запущен процесс осознания, который уже нельзя было остановить — почему мне был дан такой опыт в 24 года, почему такие страшные вещи со мной происходят и так далее», – добавила знаменитость.

Актриса добавила, что все это описала в своей книге и надеется, что найдется режиссер, который экранизирует ее биографию.

Ранее актриса Наталья Андрейченко ответила людям, недовольным ее возвращением в Россию.