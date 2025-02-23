«Я должна стиснуть зубы»: переживающая из-за комы Кеосаяна Маргарита Симоньян сделала заявление

Главный редактор RT Маргарита Симоньян стала редко выходить на связь в личном блоге после того, как ее муж режиссер Тигран Кеосаян впал в кому. 23 февраля журналистка опубликовала поздравление с Днем защитника Отечества, в котором обратилась к военнослужащим, а также их женам и матерям.

«Родненькие! Защитники! Кланяюсь вам и говорю спасибо за каждую каплю крови, за каждый метр земли, за каждого спасенного старика, за каждую мерзлую ночь, за каждое грохочущее утро, за все, что вы превращаете в нашу неизбывную надежду и в нашу неизбежную Победу», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она также поделилась своими личными переживаниями, напомнив о тяжелой болезни Тиграна Кеосаяна.

«В самые тяжелые дни моего горя меня вытаскивала мысль о вас, о ваших матерях, сестрах, мысль о том, что нельзя сваливаться и растворяться в своей беде хотя бы потому, что это слишком легко и слишком эгоистично — не у меня ведь одной беда, все ждут, и я должна стиснуть зубы и ждать. Мы ждем вас — и вы вернетесь! С праздником!»- заключила Маргарита.

Напомним, 59-летний Тигран Кеосаян попал в больницу в конце декабря в тяжелом состоянии. Он пережил клиническую смерть и впал в кому. При этом ранее сам режиссер говорил, что он человек «с тремя инфарктами, с семью стентами». В середине января Маргарита Симоньян сообщила о состоянии режиссера. По ее словам, улучшений в его состоянии нет.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян начали жить вместе с 2012 года. В августе 2013 года у них родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014 года — сын Баграт, а в 2019 году — дочь Маро. Официальный брак они зарегистрировали только в 2022 году.

Ранее медиаменеджер призвала россиян помолиться на Кеосаяна. Она добавила, что мама Тиграна два года назад потеряла старшего сына, поэтому сложно передать словами ее состояние.