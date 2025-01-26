«Я должна? Нет»: Анна Седокова устроила скандал на шоу после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова приняла участие в съемках шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» на ТНТ, второй выпуск которого вышел 26 января. Появление артистки на проекте обернулось скандалом.

Летом 2024 года Анна Седокова стала одной из участниц шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ, однако эта история закончилась скандалом. Тогда актриса Надежда Сысоева публично обвинила певицу в интрижке с ее бойфрендом, блогером Сашей Стоуном. Экс-солистка группы «ВИА Гра» настроила против себя не только «соперницу», но и всю звездную команду.

Премьера нового сезона шоу «Выжить в Самарканде» состоялась 26 января 2025 года и совпала с трагическими событиями в жизни артистки — недавно не стало ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Многие вспомнили, что при жизни баскетболист якобы жаловался на измены Анны Седоковой на съемках проекта.

Появление певицы в шоу началось со скандала. Анна Седокова прибыла на съемки позже других участников, поскольку отказалась лететь одним бортом с Надеждой Сысоевой. Когда экс-солистка «ВИА Гры» пришла на площадку, актриса не стала скрывать своего удивления. На предложение поздороваться с артисткой нормально певица ответила отказом.

«Я должна? Если нет, то дайте время. Говорят: вам нужно поговорить. Кому нужно? Мне нужно? Нет. Наде нужно? Нет», — высказалась Анна Седокова.

На малое испытание от звездной команды отправилась Надежда Сысоева. Когда пришло время голосовать за того, кто должен покинуть проект, экс-солистка «ВИА Гры» выбрала актрису, которая так и не извинилась перед ней. В результате Надежда Сысоева со слезами на глазах покинула площадку.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели экс-супруга. Сама же знаменитость после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких баскетболиста.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова объяснила, зачем вернулась в шоу «Выжить в Самарканде».